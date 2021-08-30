محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 96.40%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بنسبة نجاح 96.40%.
وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف و677 طالب وطالبة، حضر منهم 16 ألف و493 طالب، وبلغ عدد الناجحين الحاصلون على 50% فأكثر 15 ألف 783 طالب بنسبة نجاح 96.40%، لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الإعدادية العامة للدورين الأول والثاني 97.81%.