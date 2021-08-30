محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 96.40%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بنسبة نجاح 96.40%.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف و677 طالب وطالبة، حضر منهم 16 ألف و493 طالب، وبلغ عدد الناجحين الحاصلون على 50% فأكثر 15 ألف 783 طالب بنسبة نجاح 96.40%، لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الإعدادية العامة للدورين الأول والثاني 97.81%.