ترفع أسعار السماد.. محافظ بورسعيد: بعض الجمعيات الزراعية تستغل الفلاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، إنه توجد بعض الجمعيات الزراعية تقوم باستغلال صغار الفلاحين وترفع أسعار السماد عليهم.

وأضاف "الغضبان"، خلال لقائه بعدد من الفلاحين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، أنه سيجرى متابعة توريد كافة الأسمدة داخل أراضي شرق بورسعيد، ورصدها حتى الوصول للفلاحين من أصحاب الأراضي.

وشهد محافظ بورسعيد، افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد، بإجمالي مساحة منزرعة بأراضي المحافظة كاملة بلغت 32 ألف فدان، وذلك بحضور المهندس كامل تويج، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز بمنطقة سهل الطينة في شرق بورسعيد 5800 فدان من إجمالي المساحة المصرح بها بزراعة الأرز 8 آلاف فدان، كما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز على مستوى المحافظة 32 ألف فدان في جنوب وغرب وشرق بورسعيد، مقابل 28 ألف فدان فقط إجمالي المساحة المنزرعة العام الماضي، ويوجد 40 حقل إرشادي بمنطقة سهل الطينة للمرة الأولى.