3 قرارات عاجلة للنيابة العامة في واقعة "أمين الشرطة شهيد الواجب في القناطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة أمين شرطة غرقًا في الترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية بالقليوبية، أثناء آداء واجبه في محاولة انتشال جثمان غريق، وأصدرت 3 قرارات عاجلة في الواقعة.

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أمين الشرطة الغريق، كما قررت النيابة نقل الجثة المجهولة الثانية لمستشفى بنها التعليمي، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وقسم الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة لتحديد هويته.

ولقي أمين شرطة من قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية مصرعه، غرقا اليوم، خلال بحثه عن جثة مجهولة غارقة في مياه الترعة الباسوسية بالقناطر، بعدما نزل مع أفراد وحدة الإنقاذ لأعمال انتشال الجثة فتعرض للغرق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية د، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من وحدة الإنقاذ النهري بوجود غريق بالترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، مجهول الهوية، وخلال محاولات البحث عن الجثة وانتشالها تعرض أمين شرطة من وحدة الإنقاذ للغرق هو الأخر، وجرت أعمال البحث عن الجثتين وانتشالهما.

وتبين أن الغريق الأول ذكر في العقد الثالث من العمر عاري تماما حافي القدمين طوله 165 سم تقريبا ولايوجد به إصابات، وقررت النيابة التحفظ على الجثة.

كما تبين أنه خلال عمليات البحث عن الجثة الأولى من قبل رجال الإنقاذ النهري، وأثناء قيام أمين شرطة "أحمد.س" من قوة الوحدة بالغطس للبحث مع زملائه غرق وجرى انتشال جثته وبسؤال شقيقه أفاد أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.