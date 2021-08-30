"أكبر متحف في العالم".. وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل الاستعداد لافتتاح "طريق الكباش" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تحدث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاستعداد لافتتاح طريق الكباش الفرعوني في محافظة الأقصر.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يحول الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم ويساعد على تحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي في المنطقة.

ووصل "شعراوي" إلى الأقصر صباح اليوم، لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر ، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي عقب وصوله كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر حجازي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

يشارك في زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة و عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية