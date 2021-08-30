مسؤول في "طالبان": أبواب الجامعات مفتوحة أمام النساء لكن دون اختلاطهن مع الذكور

اسماعيل عبد الحي - قال مسؤول في حركة "طالبان" الأفغانية اليوم الأحد إن الحركة ستسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات، شريطة عدم اختلاطهن بالطلاب الذكور.

وقال عبد الباقي حقاني، المسؤول في الحركة طالبان خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرغا)، اليوم الأحد: "سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا بأمان ومن دون اختلاط بين النساء والرجال". وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضا.

من جانبه دعا مسؤولون ومحاضرون سابقون في جامعات أفغانستان حركة "طالبان" إلى الحفاظ على نظام التعليم في البلاد وتحديثه بدلا من إنشاء نظام جديد الذي من خلاله يمنع الاختلاط في الجامعات.

وقال وزير التعليم العالي السابق عباس بصير، اليوم الأحد، في مؤتمر حول التعليم العالي عقدته "طالبان"، إن البدء من جديد خطأ ارتكبته الحكومات السابقة.

وأضاف: "دعونا لا نرفض كل شيء.. لا ينبغي أن نبدأ نظاما جديدا".