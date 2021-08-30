أردوغان: من الممكن عقد اتفاق مع “طالبان” مماثل لاتفاقيتنا في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنَّه من الممكن عقد اتفاق مع أفغانستان مماثل للاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق سابقًا، موضحًا أن استعداد كابول للحوار مع أنقرة، كفيل بتوقيع الاتفاق.

وأكد أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، استعداده لدعم وحدة أفغانستان، حسب تعبيره، موضحًا أن تركيا لديها خطط بديلة حيال كافة الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابل.

ويسعى الرئيس التركي جاهدًا، هذه الأيام لتطبيق النموذج الليبي في أفغانستان، عبر تصويت برلماني، حسب تقرير سابق لمرصد “نورديك مونيتور” السويدي، الذي كشف في 23 من أغسطس الجاري، عن نية أردوغان، الحفاظ على قوات تركية في أفغانستان وإبقاء الوجود العسكري في ليبيا، لتحقيق اتفاق شراكة استراتيجية ثنائية.