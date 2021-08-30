فرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق بمبنى شاهق في ميلانو

ابوظبي - سيف اليزيد - لا تزال النيران متوهجة في الطوابق العليا من مبنى شاهق في ضواحي ميلانو بعد أن اشتعلت في اليوم السابق، وفقاً لما ذكرته فرقة الإطفاء على موقع تويتر اليوم الاثنين.

وظل رجال الإطفاء في الموقع يبذلون جهودهم لاحتواء النيران طوال الليل.

وقال رئيس فرقة الإطفاء في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنه لم يشهد مثل هذا الحريق أبداً. وقال إنه من الممكن أن تكون الواجهة مصنوعة من مادة شديدة الاشتعال.

واندلع الحريق في وقت متأخر من أمس الأحد، حيث أحاطت سحب الدخان الأسود المبنى. وقال أحد السكان لوكالة أنسا: «لقد انطلقنا فارين على الفور عندما شممنا رائحة الدخان».

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع في البداية في شقة في الطابق الخامس عشر، ثم انتشرت النيران من خلال الواجهة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.