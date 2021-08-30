مصر.. تحذير رسمي من ارتفاع إصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

حذر رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، بسبب تهاون بعض المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر مؤتمر صحفي، اليوم على هامش تفقده مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أن هذا المجمع من المقرر أن يكون جاهزاً لبدء تصنيع اللقاحات المختلفة اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، ويعد أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن القدرة الإنتاجية لفاكسيرا من اللقاحات ستصل حتى مليار جرعة سنوياً من مختلف اللقاحات، موضحاً أن المشروع لن يكتفي بتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن سيعمل على تصنيع 8 لقاحات رئيسية نحتاجها في مصر.

وشدد على أن المصنع يهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يومياً، موضحاً أنه بنهاية شهر نوفمبر المقبل سيتم البدء في تشغيل المصنع، وأن الدولة المصرية وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات.

واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن هناك توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطعيم العاملين في المدارس والجامعات قبل العام الدراسي، موضحاً أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام.