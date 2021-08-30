تركيا: تحييد 4 إرهابيين شرقي البلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 54 دقيقة

أفادت وكالة “الأناضول” بأن وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الاثنين، تحييد 4 إرهابيين من منظمة “بي كا كا” في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن وحدات من قيادة درك شرناق نفذت عملية ضد الإرهابيين في قضاء “بيت الشباب” في إطار عملية “أرن-13”.

ولفت البيان إلى أن العملية شهدت استخدام مسيرات مسلحة، وأسفرت عن تحييد 4 إرهابيين مسلحين من المنظمة الانفصالية.

وأكد البيان استمرار العمليات في المنطقة ضد العناصر الإرهابية، بحسب “الأناضول”.