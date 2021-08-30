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الإعصار إيدا يبلغ اليابسة في لويزيانا مصحوبا برياح شديدة

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محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

بلغ الإعصار " إيدا " اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم مصحوبا برياح شديدة بلغت سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة ما يجعله واحدا من أكثر الأعاصير قوة في هذه الولاية خلال العقود الأخيرة.

 

وأدى " إيدا " إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 120 ألف منزل ظهر اليوم و ارتفاع مستوى المحيط بواقع متر و نصف المتر عن معدله الطبيعي في أماكن عدة حسبما ذكر المركز الأميركي للأعاصير.

 

و في نيو أورلينز كبرى مدن الولاية التي شهدت صباح الأحد أمطارا غزيرة و رياحا عاتية تحصنت غالبية المحال التجارية بألواح خشب و أكياس رمل و على بعد 130 كيلومترا في العاصمة باتون روج أعلن حظر للتجول شمل كامل أقسام المدينة الواقعة غرب نهر ميسيسيبي وذلك اعتبارا من ليل الأحد حتى فجر غد.

 

و أكدت الأرصاد الجوية الأميركية وجوب عدم الخروج من المنازل وأوصت السكان بملازمة غرفة واحدة من دون نوافذ في الساعات الـ24 المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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