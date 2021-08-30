ما هو جدول رحلات "مصر للطيران" اليوم الإثنين؟

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 30 غسطس 2021، نحو 72 رحلة دولية وداخلية.



وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 54 رحلة دولية، و15 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها حوالي 10 آلاف راكب.

تنطلق 61 رحلة دولية إلى كل من (ورنتو، عمان، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارنكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، أربيل).

فيما تتوجه 15 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأٌقصر، أسوان، مرسى علم).

وأهابت مصر للطيران فى بيان مؤخرا، بعملائها المسافرين من القاهرة إلي المملكة العربية السعودية أنه المقبل سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

أعلنت شركة مصر للطيران، قبل عدة أسابيع عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط الشركة عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا "الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، سيخضعون لمجموعة إجراءات احترازية.

وأوضح بيان مصر للطيران ووزارة الصحة والسكان المصرية، أن القادمين من تلك الدول سيخضعون إلى مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

وفيما يتعلق بشأن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، أوضح البيان أنه سيتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.