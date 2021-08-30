شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإطفاء الإيطالية تواصل مكافحة حريق مبنى في ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال النيران متوهجة في الطوابق العليا من مبنى شاهق في ضواحي ميلانو بعد أن اشتعلت في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته فرقة الإطفاء على موقع تويتر اليوم الاثنين.

وظل رجال الإطفاء في الموقع يبذلون جهودهم لاحتواء النيران طوال الليل، وأظهر مقطع فيديو واجهة المبنى المتفحمة.

وقال رئيس فرقة الإطفاء إنه لم يشهد مثل هذا الحريق أبدا. وقال إنه من الممكن أن تكون الواجهة مصنوعة من مادة شديدة الاشتعال.

واندلع الحريق في وقت متأخر من أمس الأحد، حيث أحاط سحب الدخان الأسود المبنى. وقال أحد السكان لوكالة أنسا "لقد انطلقنا فارين على الفور عندما شممنا رائحة الدخان".