شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 10 في انفجار جنوبي كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي محافظة كركوك شمالي بغداد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق رئيسي بين قرية سماكة والصمود جنوب قضاء داقوق، (جنوبي محافظة كركوك)، انفجرت اليوم ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 10 أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الأمن.

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وأخلت جثة القتيل "، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالحادث".