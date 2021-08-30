نيوزيلندا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح فايزر

30 أغسطس , 2021

سجلت نيوزيلندا الاثنين، بحسب ما قالت السلطات إنها أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت ذلك وزارة الصحة بعد أن فحصت لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 ملابسات وفاة امرأة عقب تلقيها اللقاح. ولم تفصح الوزارة في بيانها عن عمر المرأة.

وأفاد البيان بأن اللجنة اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وقالت وزارة الصحة إن "هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر لكوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالة أُحيلت للطبيب الشرعي ولم يتحدد سبب الوفاة بعد. غير أن اللجنة المستقلة اعتبرت أن التهاب عضلة القلب ربما نجم عن التطعيم.

وأشارت اللجنة أيضا إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما كان لها تأثير بعد التطعيم. وأضافت "فوائد التطعيم بلقاح فايزر تفوق بشدة مخاطر كل من الإصابة بكوفيد-19 وآثار اللقاح الجانبية، ومنها التهاب عضلة القلب".