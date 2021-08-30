انت الان تتابع خبر القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمركز كمرك الشيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، القبض على مسافر عراقي يحمل مادة مخدرة في مركز كمرك الشيب الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من القبض على مسافر عراقي يحمل مادة مخدرة في مركز كمرك الشيب الحدودي".
واشارت الى، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقاً للضوابط و التعليمات النافذة".
واشارت الى، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقاً للضوابط و التعليمات النافذة".