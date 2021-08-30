القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمركز كمرك الشيب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من القبض على مسافر عراقي يحمل مادة مخدرة في مركز كمرك الشيب الحدودي".

واشارت الى، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقاً للضوابط و التعليمات النافذة".

