كريستيانو يجتاز الكشف الطبي لمانشستر يونايتد ويتفق على مدة تعاقده

بغداد - ياسين صفوان - وكان مانشستر يونايتد أعلن رسميا، الجمعة الماضي، عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع رونالدو، إذ وصلت قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ووفقا لما ذكرته "سكاي"، فإن رونالدو اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في لشبونة بنجاح، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.



وأضافت، أن مانشستر يونايتد أتم الاتفاق على الشروط الشخصية مع النجم البرتغالي، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة موسمين.

ولكن وضَع مسؤولو يونايتد في عقدهم مع رونالدو إمكانية إضافة سنة أخرى ليصبح العقد 3 سنوات باتفاق الطرفين.

— Sky Sports News (@SkySportsNews)

Cristiano Ronaldo has completed his medical at Manchester United ahead of his move from Juventus ✅