محكمة عسكرية بالصومال تقضي بسجن "مصور داعش" 10 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد عام من اعتقاله، أصدرت محكمة عسكرية صومالية، اليوم الإثنين، حكمها على عبدالصمد إبراهيم عمر، المعروف بـ"مصور داعش" بالسجن 10 سنوات.

وألقت قوات الأمن الصومالية القبض على الإرهابي عبدالصمد، العام الماضي، وهو يحاول السفر عبر مطار مقديشو الدولي، قبل أن يخضع للتحقيق من قبل القضاء العسكري وأجهزة الأمن، وتقديمه للمحاكمة العسكرية في العاصمة.

وقالت النيابة العسكرية الصومالية إن عبد الصمد ولد في مدينة غاريسا شمالي شرقي كينيا، وقرر الانضمام لتنظيم داعش، وتوجه إلى الصومال؛ حيث انضم إلى التنظيم الإرهابي رسميا عام 2016.



وذكرت النيابية أمام المحكمة أن عبدالصمد، شارك في عدة معارك بين قوات الأمن بولاية بونتلاند وداعش، وكذلك الاشتباكات بين تنظيمه وحركة الشباب، وتولى مهمة التصوير.

ونطق قاضي محكمة الدرجة الأولى العسكرية العقيد حسن علي نور شوتي، قرار المحكمة القاضي بسجن مصور داعش 10 سنوات، بعد إدانته بجميع التهم، الموجهة إليه، والأدلة القوية التي قدمتها النيابية العسكرية.

وأوضح العقيد شوتي أنه تم منح المحكوم عليه مهلة 30 يوما للطعن على قرار المحكمة، وفق ما ينص عليه قانون القضاء العسكري في الصومال.

ومنذ العام الماضي ينفذ تنظيم داعش هجمات واغتيالات داخل الصومال، ويتمركز معظم مقاتليه في مناطق جبلية في محافظة بري بولاية بونتلاند، شمال شرق البلاد.

ويعود انطلاق نشاط تنظيم داعش الإرهابي في الصومال إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، حيث تأسس من إرهابيين انشقوا عن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.