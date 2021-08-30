الصومال ينفذ عملية أمنية ضد "داعش" و"الشباب" بولاية بونتلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت قوات الأمن الصومالية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية واسعة ضد تنظيمي "داعش" و"الشباب" الإرهابيين شمال شرقي الصومال.

وقالت قوات الأمن بولاية بونتلاند الصومالية في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إنها شنت هجوما واسعا على مناطق تتواجد فيها عناصر من تنظيمي داعش والشباب في جبال علمدو في محافظتي بري وسناج.



وبحسب البيان، شملت العملية الأمنية ست قرى تابعة للمحافظتين.

وكانت قوات الأمن المحلية بولاية بونتلاند قد نفذت مؤخرا عمليات في جبال علمدو وعلمسكاد حيث تختبئ عناصر مليشيات الشباب وداعش الإرهابيين.