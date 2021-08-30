شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحضر للأخضر" أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر.. اعرف التفاصيل والأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اتحضر للأخضر" هى أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأتى المبادرة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. كما تستهدف المبادرة نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتبنى المبادرة بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

وقد نشرت وزارة البيئة فى وقت سابق من خلال حملتها لنشر الوعى البيئى لدى المواطنين، والمعروفة باسم" اتحضر للأخضر"، مجموعة من الفيديوهات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطعام، وضرورة تخزين الأطعمة بشكل صحيح لضمان الاستفادة منها أكثر من مرة.

وقالت وزارة البيئة، من خلال الحملة، إن شراء كميات كبيرة من موارد الطعام زيادة عن حاجتك الأسبوعية، يسبب تلفها واستهلاكها بدون فائدة، بالإضافة إلى أنه يتسبب فى حرمان غيرك من الاستفادة منها، مطالبة بتحديد الاستهلاك من الطعام وشراء وطهى وفق احتياجات كل فرد فى العائلة، للمساعدة فى توفير سلع أكثر لمدة أطول لك ولغيرك.

وأضافت: حاولى تخزين الطعام المتبقى بطريقة صحيحة، والاستفادة منه أكتر من مرة عشان توفرى فى استهلاكك وتحددى احتياجاتك من الموارد".