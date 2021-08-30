البيت الأبيض يؤكد الهجوم بالصواريخ على مطار كابول

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الاثنين، الهجوم بالصواريخ على مطار كابول مشيرة إلى أن "الإجلاء يتواصل دون انقطاع".



وقالت ساكي في بيان: "أبلغ الرئيس جو بايدن بأن العمليات تتواصل دون انقطاع في مطار حميد كرزاي في كابول وجدد تعليماته للمسؤولين لمضاعفة الجهود للقيام بكل ما يلزم لحماية قواتنا على الأرض".

وأفاد شهود ومصادر أمنية في كابول الاثنين بأن عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي الصواريخ قبل ساعة الذروة الصباحية.

وقال مسؤول أمني كان يعمل في الإدارة التي أطاحت بها حركة طالبان قبل أسبوعين، إن الصواريخ أطلِقت من آلية في شمال كابول.

وجاء الهجوم قبل أقل من 48 ساعة من موعد سحب الولايات المتحدة آخر قواتها من أفغانستان، ويعد ضربة جوية أمريكية الأحد في كابول.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد من هجوم "محتمل جدّاً" على مطار كابول الأحد أو الاثنين.

وكان تنظيم داعش ولاية خراسان أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري أودى الخميس بـ13 جندياً أمريكياً ونحو 100 أفغاني بين آلاف تجمّعوا أمام المطار لمحاولة مغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها في منتصف أغسطس (آب).