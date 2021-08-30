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حول أفغانستان.. ألمانيا تدعو الصين وروسيا إلى محادثات

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محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى محادثات مع الصين وروسيا حول الأزمة في أفغانستان.

 

وقال ماس اليوم الاثنين في العاصمة الأوزبكية طشقند، إن هناك جهوداً "لجلب جميع اللاعبين الدوليين المهمين إلى طاولة واحدة، وسيكون من المهم وجود روسيا والصين معهم".

 

وأشار ماس في هذا السياق إلى المحادثات الجارية حول استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، والذي سيكشف استعداد موسكو وبكين للتعاون، من عدمه.

 

وعلى عكس الدول الغربية، لم تغلق روسيا أو الصين سفارتيهما في كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

 

وحسب ماس، من المقرر أيضا عقد مؤتمر حول الدول المجاورة لأفغانستان، ومن بينها أوزبكستان، وطاجيكستان، وباكستان، وتركمانستان، وإيران، والصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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