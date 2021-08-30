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لهذا السبب.. 500 جندي روسي يتدربون في طاجيكستان قرب أفغانستان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن نحو 500 من قوات المشاة الآلية الروسية يجرون تدريبات في جبال طاجيكستان، بالتزامن مع الاضطراب في أفغانستان المجاورة.

 

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قيادة المنطقة العسكرية المركزية أن الجنود المشاركين في التدريبات جاءوا من القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان.

 

والمجموعة الحالية من التدريبات هي الثالثة التي تجريها موسكو بالقرب من الحدود الأفغانية هذا الشهر.

 

وفي الشهر المقبل، ستجري كتلة أمنية بقيادة روسيا تدريبات أخرى في قرغيزستان التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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