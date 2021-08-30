الارشيف / اخبار العالم

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء قوة عسكرية للتدخل السريع في حالات الطوارئ الدولية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء قوة عسكرية للتدخل السريع في حالات الطوارئ الدولية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

اقترح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن ينشئ التكتل قوة خاصة دائمة، يمكنها التدخل السريع، في حالة الطوارئ الدولية.

 

 ويرتبط مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروب جوزيف بوريل، بالوضع في أفغانستان، وما آل إليه الحال هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي.

 

وقال بوريل: "الشعب الأفغاني شهد كارثة، بسبب تغير قواعد اللعبة في العلاقات الدولية".

 

وأضاف معززا مقترحه لإنشاء قوة الطوارئ الأوروبية: "الولايات المتحدة ليست على استعداد للقتال من أجل حروب الآخرين بعد الآن، وعلينا حماية مصالحنا عندما لا يرغب الأمريكيون".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا