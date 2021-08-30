شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الاندونيسي: التعليم عن بعد صعبًا للغاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت بعض المدارس فتح أبوابها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمرة الأولى منذ أكثر من عام اليوم الإثنين، بعد أن خففت البلاد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم الاندونيسي نديم مكارم إن قرار إعادة فتح المدارس اتخذ لأن التعلم عبر الإنترنت كان صعبا للغاية بالنسبة للبعض.

وتابع مكارم: "في العديد من المناطق، ضاع التعلم على البعض بشكل يمكن أن يكون له تأثير دائم، وكان هناك عنف منزلي أيضا".

وواجهت إندونيسيا ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا أربك المستشفيات في يونيو ويوليو. وبعد ذلك، انخفض عدد الحالات اليومية بشكل مطرد إلى أقل من 10 آلاف حالة يوميا، بعد أن بلغ ذروته عند 56 ألف حالة في يوم واحد في منتصف يوليو.

وقالت السلطات في جاكرتا إن أكثر من 600 مدرسة في أنحاء المدينة جاهزة للتعليم بالحضور الفعلي. وفي البداية، سوف تعمل الفصول الدراسية بنسبة 50% من الطاقة العادية لمدة ساعتين في اليوم ليومين في الأسبوع.

ويتعين على الطلاب ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والمحافظة على مسافة بين كل طالب وآخر.