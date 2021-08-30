شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألفا و268 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ماليزيا اليوم الاثنين 19 ألفا و628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالمقارنة مع تسجيل 20 ألفا و579 حالة إصابة أمس، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة الماليزي، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن عبد الله القول، إن ولاية سيلانجور مازالت تمثل أكبر عدد من حالات الإصابة، بواقع 3567 حالة، تليها ولاية صباح بواقع 2310 حالات، ثم جوهور بواقع 2265 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى مليون و725 ألفا و357 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

و في أول خطاب له منذ توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا، دعا إسماعيل صبري يعقوب الاسبوع الماضي ، أحزاب المعارضة للمشاركة في لجان حكومية، تم تشكليها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف إسماعيل صبري أنه "من الضروري تحقيق استقرار سياسي بسرعة، من خلال العمل الجماعي ويشمل ذلك التعاون بين الأحزاب".