شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان : 8 إصابات جديدة وصفر وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الإثنين 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، منها 3 حالات عدوى محلية و5 حالات من الخارج بينما لم تسجل أي وفيات، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.آيه" اليوم، أنه قد تم تسجيل جميع حالات العدوى المحلية الجديدة في مدينة نيو تايبيه.

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و991 حالة، منها 14 ألفا و361 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الآن، تم تسجيل 834 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-"، من بينها 822 حالة منذ 15 أيار/مايو الماضي.