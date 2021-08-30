بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة الى مصفى بيجي عام ٢٠١٤.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية زرعوا الشجاعة في قلوبهم فحصدوا النصر على الإرهاب، وهاهم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة يستقلها ارهابيون انتحاريون الى مصفى بيجي عام ٢٠١٤ في صلاح الدين".



وتابع، "اثني وابارك على الجهود المتميزة للعاملين في هذه الوكالة، وادعو الى مواصلة العمليات الاستباقية لدحر الإرهاب والجريمة".