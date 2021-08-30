بسبب أفغانستان.. الاتحاد الأوروبي يقترح قوة عسكرية للتدخل السريع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن ينشئ التكتل قوة خاصة دائمة، يمكنها التدخل السريع، في حالة الطوارئ الدولية.

ويرتبط مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالوضع في أفغانستان، وما آل إليه الحال هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي.

وقال بوريل: "الشعب الأفغاني شهد كارثة، بسبب تغير قواعد اللعبة في العلاقات الدولية".

وأضاف معززا مقترحه لإنشاء قوة الطوارئ الأوروبية: "الولايات المتحدة ليست على استعداد للقتال من أجل حروب الآخرين بعد الآن، وعلينا حماية مصالحنا عندما لا يرغب الأمريكيون".

وبعد سيطرة حركة طالبان على كابول وتسلم مقاليد الحكم، منتصف الشهر الجاري، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سحب قواته من أفغانستان.

وأكد بايدن أن مهمة واشنطن، لم تكن يوما بناء دولة ديمقراطية بل "منع هجوم إرهابي يطول التراب الأمريكي".

وتنظم واشنطن اجتماعا افتراضيا بين "الشركاء الرئيسيين" في ملف أفغانستان، عشية اليوم الذي يغادر فيه الجيش الأمريكي هذا البلد، بعد 20 عاما من الحرب وبعد أكثر من أسبوعين بقليل على استيلاء طالبان على السلطة.

ويشارك في المناقشات ممثلون عن فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.