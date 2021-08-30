حول أفغانستان.. ألمانيا تدعو الصين وروسيا إلى محادثات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى محادثات مع الصين وروسيا حول الأزمة في أفغانستان.



وقال ماس اليوم الاثنين في العاصمة الأوزبكية طشقند، إن هناك جهوداً "لجلب جميع اللاعبين الدوليين المهمين إلى طاولة واحدة، وسيكون من المهم وجود روسيا والصين معهم".

وأشار ماس في هذا السياق إلى المحادثات الجارية حول استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، والذي سيكشف استعداد موسكو وبكين للتعاون، من عدمه.

وعلى عكس الدول الغربية، لم تغلق روسيا أو الصين سفارتيهما في كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

وحسب ماس، من المقرر أيضا عقد مؤتمر حول الدول المجاورة لأفغانستان، ومن بينها أوزبكستان، وطاجيكستان، وباكستان، وتركمانستان، وإيران، والصين.