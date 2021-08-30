الارشيف / اخبار العالم

4.5 ملايين وفاة و216 مليون إصابة وتوزيع 5.2 مليارات لقاح بالعالم

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4.5 ملايين وفاة و216 مليون إصابة وتوزيع 5.2 مليارات لقاح بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس في العالم من 216.4 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوزت الوفيات 4.5 ملايين.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 216.370 مليونا، والوفيات 4.5 ملايين.

 

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم تجاوز 5.203 مليارات.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا