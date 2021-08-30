4.5 ملايين وفاة و216 مليون إصابة وتوزيع 5.2 مليارات لقاح بالعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم من 216.4 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوزت الوفيات 4.5 ملايين.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 216.370 مليونا، والوفيات 4.5 ملايين.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم تجاوز 5.203 مليارات.