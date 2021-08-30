عاجل.. الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء قوة عسكرية للتدخل السريع في حالات الطوارئ الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اقترح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن ينشئ التكتل قوة خاصة دائمة، يمكنها التدخل السريع، في حالة الطوارئ الدولية.



ويرتبط مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروب جوزيف بوريل، بالوضع في أفغانستان، وما آل إليه الحال هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي.

وقال بوريل: "الشعب الأفغاني شهد كارثة، بسبب تغير قواعد اللعبة في العلاقات الدولية".

وأضاف معززا مقترحه لإنشاء قوة الطوارئ الأوروبية: "الولايات المتحدة ليست على استعداد للقتال من أجل حروب الآخرين بعد الآن، وعلينا حماية مصالحنا عندما لا يرغب الأمريكيون".