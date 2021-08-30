وزير الخارجية المصري يتوجّه إلى الجزائر لحضور اجتماع دول جوار ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، إلى الجزائر، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة 30-31 أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وبحسب البيان "تأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقًا من حرصها الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار".

وتابع البيان "كما سيُجري وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك".

وإلى جانب مصر والجزائر المستضيفة للاجتماع، أعلنت تونس والسودان وتشاد والنيجر وليبيا مشاركتها.