بلدية دبي تعزز سعادة عمال النظافة بعربة ذات مميزات فريدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

خصصت بلدية دبي عربة ذات مميزات فريدة تتوفر فيها كل المتطلبات التي يحتاجها العامل لتأدية مهامه بالإضافة إلى سبل تعزيز راحته وسعادته.



يأتي ذلك تماشياً مع أهداف بلدية دبي بجعل إمارة دبي المكان المفضل للعيش والعمل، وانطلاقاً من حرصها المستمر على تعزيز سعادة وراحة مختلف فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة عمال النظافة.

وتتميز العربة باحتوائها على سقف مزوَّد بمروحة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة ومظلة تحميه من أشعة الشمس خصوصاً في فترة الصيف مما يسهم في توفير رعاية متميزة للعمال وتأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

كما تمتاز بأنها سهلة التنقل وتبلغ سعتها 150 لتراً وتحتوي على مخزنين يستطيع العامل وضع كل مستلزمات التنظيف فيهما بدلاً من حملها يدوياً، بالإضافة إلى تجميع المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها. وسيتم توزيع 25 عربة كمرحلة أولى ليستخدمها العمال في تنظيف وإزالة المخلفات في إمارة دبي.