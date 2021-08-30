انخفاض أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات سعر شهر سبتمبر شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%)، فيما انخفضت الأسعار مقارنة بشهر أغسطس.



وسيبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من 1 سبتمبر 2021.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 3 فلوس من 2.58 درهم في أغسطس إلى 2.55 درهم في سبتمبر، كما انخفض سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 3 فلوس من 2.47 درهم في أغسطس إلى 2.44 درهم في سبتمبر، وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار بمقدار 3 فلوس من 2.39 في شهر أغسطس إلى 2.36 درهم في سبتمبر.

كما انخفض سعر لتر الديزل بمقدار 7 فلوس لكل ليتر من 2.45 درهم في أغسطس إلى 2.38 درهم في سبتمبر.