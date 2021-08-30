ضربة جوية أمريكية فى أفغانستان «تمنع هجوما» في كابُل.. وطالبان تندد.. ومنظومة الدفاع الأمربكية تعترض صواريخ «جديدة»

الشارقة - اميمة ياسر - قال مسؤولو دفاع أمريكيون إن قواتهم نفذت ضربة جوية استهدفت مركبة في كابل، في محاولة لمنع هجوم آخر على مطار العاصمة الأفغانية.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن ثقتهم في أنهم أصابوا هدفهم بنجاح. وصدر عن القيادة المركزية الأمريكية، أن المركبة كانت تقلّ شخصًا واحدًا على الأقل، يرتبط بالجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية.

جاء هذا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن من المرجح أن يتعرض مطار كابل لهجوم وشيك، قد يحدث الأحد.

وفي حادث منفصل، قُتل طفل في هجوم صاروخي على منزل بالقرب من مطار كابل.

وقال النقيب بيل أوربان من القيادة المركزية أمس الأحد، إن الولايات المتحدة نفذّت ضربة أخرى بواسطة طائرة من دون طيار، بعدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابل.

وجاء تصريح أوربان عقب ورود تقارير عن سماع انفجار ضخم قرب مطار كابل. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صعود الدخان الأسود فوق المباني قرب الموقع المستهدف.

وقال أوربان: "نحن على ثقة بأننا نجحنا في إصابة الهدف". وأضاف أن أصوات الانفجارات الثانوية التي صدرت من المركبة، تدلّ على أنها كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.

وأعلن مسؤولون في المخابرات الأمريكية في وقت سابق عن تلقي تقارير عن تهديد "محدد وحقيقي" تستهدف المطار، وقالوا إن الجيش سيواصل تنفيذ ضربات موجهة عند الضرورة.

وحثّت وزارة الخارجية الأمريكية السبت رعاياها في كابل على الابتعاد عن المنطقة المحيطة بالمطار، رغم نفاذ الوقت لمن يحاول الوصول إلى رحلات الإجلاء من أفغانستان.

وقد أسفر تفجير انتحاري بالقرب من المطار عن مقتل نحو 170 شخصا يوم الخميس، وأعلن تنظيم الدولة في خراسان مسؤوليته عن الهجوم.

وردا على ذلك الهجوم، نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية بطائرة مُسيّرة بشرق أفغانستان في وقت متأخر مساء الجمعة، وقالت إنها قتلت عضوين "بارزين" في التنظيم.

ولم يتضح بعد إذا كان القتيلان قد اشتركا بشكل مباشر في التخطيط لهجوم مطار كابل، وعن الهجوم الأمريكي، قال بايدن في بيان من قبل: " هذا الهجوم لم يكن الأخير. سنوالي اصطياد كل متورط في تلك الهجمة البشعة وسنجعلهم يدفعون الثمن".

ومن جهتها، أدانت حركة طالبان الهجوم الأمريكي، قائلة إن واشنطن كان عليها التشاور مع الحركة أولًا، حسب ما صرّح متحدث لوكالة رويترز للأنباء.

وفي تطور متصل، زار بايدن قاعدة دوفر العسكرية الجوية في ولاية ديلاوير، لتكريم 13 جنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم على مطار كابل يوم الخميس.

وعلى الرغم من التهديدات المستمرة بشن مزيد من الهجمات المسلحة، قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل إجلاء الأفغان من مطار كابل حتى "اللحظة الأخيرة".

وستكون الولايات المتحدة آخر من يكمل مهمتها، بعد أن أنهت جميع الدول الأخرى عمليات الإجلاء، وكانت حركة طالبان التي تسيطر الآن على معظم البلاد، اتفقت مع الأمريكيين على تحديد يوم 31 أغسطس لإتمام الإجلاء.

كما كشف مسؤول أمريكي اليوم الاثنين أنه تم إطلاق عدة صواريخ على مطار كابل وأنه تم اعتراضها بواسطة منظومة مضادة للصواريخ.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إنه تم "إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابل قبل أن تعترضها منظومة أميركية مضادة للصواريخ".

وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أميركيين".

ونقلت فرانس برس عن مسؤول أمني، كان يعمل في الإدارة التي أطاحتها حركة طالبان قبل أسبوعين، قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال العاصمة الأفغانية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعد وقت قصير على تقارير صحفية، صباح الاثنين، بسماع أصوات عدة صواريخ حلقت في سماء العاصمة الأفغانية كابل.

ولم يتضح على الفور مكان سقوط الصواريخ التي جاء إطلاقها غداة استهداف الولايات المتحدة آلية مفخخة بطائرة مسيرة في كابل، كما لم تعرف أهدافها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن صحفيين تابعين لها قولهم إنهم سمعوا أصوات عدة صواريخ تحلق فوق كابل صباح الاثنين.

وسمع سكان صوت رد منظومة الدفاع الصاروخي في المطار، وأشاروا كذلك إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع، وهو ما يشير إلى أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل، كما شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة قرب مطار كابل.

كذلك، أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور سيارة تحترق، من دون أن ترد تفاصيل إضافية على الفور، حسب فرانس برس.

وجاء إطلاق هذه الصواريخ في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها من أفغانستان، غدا الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت أمس الأحد ضربة في كابل استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابل مصدره تنظيم "داعش ولاية خراسان"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركيّة، بيل أوربان.

وأضاف أوربان "نحن واثقون من أننا أصبنا الهدف"، لافتا إلى أن "انفجارات قوية ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المتفجرات" بداخلها، حسب ما ذكرت فرانس برس.

وأكد أوربان في بيان الأحد أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا حول ما إذا كان مدنيون قتلوا جراء الغارة الجوية قرب مطار كابل.