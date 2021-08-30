سوق السمك في دمياط.. "الدنيس بـ80 جنيهًا والجمبري في الصدارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، اليوم الإثنين، تزامنًا مع تزايد إقبال الأهالي على شراء "البوري"، إلى جانب الجمبري والبربوني الذي سجل حوالي ٥٠ جنيها للكيلو الواحد.

وقال علي الزناتي، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"الخليج 365"، إن الأسعار لم تسجل ارتفاعا في كثير من الأنواع.

وأضاف الزناتي، أن سعر كيلو البوري وصل إلى ٦٥ جنيها، والجرانة ٥٠ جنيها، والطبارة ٤٠ جنيها، وبلغ "السردين" ٣٥ جنيهًا.

وسجل سعر الدنيس ٨٠ جنيهًا والهليلي ٩٠ جنيهًا، والقاروص ١٢٠ جنيهًا والجمبري "كبير" ١٦٠ جنيهًا وللمتوسط ١١٠ جنيهات، والكابوريا ٦٠ جنيها.

كما بلغ سعر كيلو المرجان ٥٠ جنيها، والبطاطا ٢٥ جنيها، والسبيط ٩٠ جنيها و"٦ أكتوبر" ٤٠ جنيها.