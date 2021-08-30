نشاط نووي جديد في كوريا الشمالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية: يبدو أن كوريا الشمالية استأنفت من جديد العمل في مفاعل ”يونغ بيون“ النووي، إذ أشار خبراء إلى وجود أدلة على استئناف العمليات في مفاعل إنتاج البلوتونيوم، والذي تم إغلاقه منذ عام 2018.

وأضافت ”أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن كوريا الشمالية استأنفت، على ما يبدو، تشغيل مفاعلها لإنتاج البلوتونيوم، في ”يونغ بيون“، في خطوة قد تمكن الدولة المنعزلة من توسيع ترسانة الأسلحة النووية التي تملكها“.

وقالت ”يبرز هذا التطور، الذي تم الكشف عنه في التقرير السنوي للوكالة حول الأنشطة النووية لكوريا الشمالية، التحدي الجديد لأجندة السياسة الخارجية الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب الانسحاب الأمريكي الخطير من أفغانستان، والمحادثات المتوقفة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015“.

وتابعت ”أشار تقرير الوكالة الذرية إلى أنه منذ أوائل تموز/ يوليو من عام 2021، ظهرت مؤشرات تعزز فرضية تشغيل المفاعل، من بينها تصريف مياه التبريد“.

ووصفت الوكالة، التي تعرض مفتشوها للطرد من كوريا الشمالية في عام 2009، تلك التطورات بأنها ”مقلقة للغاية“، وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.