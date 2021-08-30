روسيا تعمل لتشكيل قوائم لرحلات العودة الجوية الجديدة من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت السفارة الروسية في كابل اليوم، إنها تعمل لتشكيل قوائم لرحلات العودة الجوية الجديدة من أفغانستان.

ويمكن أن يستفيد من هذه الرحلات الجوية، المواطنون الروس، ومن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك كل من يحمل تصريح إقامة في روسيا.

وأضافت السفارة، في تغريدة على تويتر: “نلفت اهتمامكم إلى أن الفئات التالية يمكنها الاستفادة من رحلات العودة: المواطنون الروس الذين يملكون وثائق ثبوتية سارية المفعول صالحة للاستخدام خارج الحدود الروسية، والأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة ساري المفعول في روسيا، ومواطنو الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

وأشارت السفارة إلى أنه، يجب على الراغبين في السفر إلى روسيا في هذه الرحلات، إرسال نسخ من وثائقهم الشخصية على البريد الإلكتروني [email protected]، مع الإشارة إلى رقم هاتف اتصال عامل.

وتابعت السفارة: “في خطاب الرد، سيتم إرسال استبيان لملئه وسيتم شرح الإجراءات اللاحقة الضرورية للمشاركة في هذه الرحلات الجوية. وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن مواعيد وتوقيت الرحلات”.

في وقت سابق، قال السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف، إن حوالي 200 مواطن أفغاني يحملون الجنسية الروسية أعلنوا عن رغبتهم بالمغادرة على هذه الرحلات، بحسب “نوفوستي”.