الخارجية الإيرانية: سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 10:24 صباحًا

أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان، موضحة أنه من حق إيران إرسال النفط لأي مشتر وهذا شأن تجاري لا نسمح بالتدخل فيه.

في وقت سابق، أفادت وكالة “مهر” الإيرانية، بأن ناقلة وقود إيرانية مخصصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية، “اقتربت من الوصول إلى لبنان، بعدما أصبحت على مشارف قناة السويس”، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من إيران أو من “حزب الله” اللبناني بهذا الشأن.

وأفاد موقع “تانكر تراكرز” المتخصص في تتبع حركة الناقلات، بأن ناقلة ثانية، مخصصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان، غادرت ميناء إيرانياً، الأحد، (لم يتحدد اتجاهها بعد)، متحدثاً عن بدء تحميل ناقلة ثالثة بمادة البنزين.

وسبق أن أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، عن تجهيز ثلاث ناقلات لشحن وقود إيراني إلى لبنان، لتخفيف النقص الحاد الذي يعانيه في هذا المجال.

وتعقيباً على إعلان نصر الله، إرسال محروقات إيرانية إلى لبنان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن “التجارة هي أمر طبيعي وتتعلق بقرار سيادي ونبيع النفط على أساس قراراتنا واحتياجات أصدقائنا، بالتأكيد لا يمكننا أن نرى معاناة اللبنانيين”.