عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله لأول مرة

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في رام الله.



ويعد هذا أول لقاء فلسطيني-إسرائيلي رفيع المستوى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في شهر يونيو/حزيران الماضي، فيما لم يتم الإعلان مسبقا عن عقد اللقاء.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني الوزير حسين الشيخ في تغريدة على تويتر: "التقى الرئيس محمود عباس مساء اليوم (الأحد) في رام الله بيني جانتس".

وأضاف : "تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".

وكان جانتس تحادث هاتفيا في شهر يوليو/تموز الماضي مع الرئيس الفلسطيني حيث جرى بحث العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وتنشط الولايات المتحدة الأمريكية في الوساطة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تنفيذ خطوات بناء ثقة تفسح الطريق أمام المفاوضات السياسية بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، قال جانتس في تغريدة على تويتر: "التقيت هذا المساء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناقشة قضايا السياسة الأمنية والمدنية والاقتصادية".