شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن عن تلوث في لقاح مودرنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت سلطات مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو على مادة ملوثة في لقاح مودرنا الواقي من الإصابة بكوفيد-19 في أحدث واقعة من نوعها في البلاد تتعلق بلقاح الشركة الأمريكية.

وقال مسؤول بمقاطعة جوما إن مادة سوداء صغيرة عُثر عليها يوم الأحد في إحدى قوارير لقاح مودرنا مما جعل المقاطعة توقف استخدام دفعة اللقاحات التي جاءت منها القارورة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية يوم السبت إن شخصين توفيا بعدما حصلا على جرعات من لقاح مودرنا من دفعات تم تعليق استخدامها فيما بعد في أعقاب اكتشاف تلوث.

وقالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي. وما زالت أسباب الوفاة قيد التحقيق.

وقال المسؤول بمقاطعة جوما إنه تم تطعيم 4575 شخصا بلقاحات من نفس الدفعة التي تشمل القارورة الملوثة لكن لم ترد تقارير عن تعرض أحد لمشاكل صحية.