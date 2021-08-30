طالبان تدين الضربة الأمريكية في كابول: "هجمات تعسفية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت طالبان الضربة الأمريكية الجوية الأخيرة لتنظيم داعش في كابول، "هجمات تعسفية"، كان ينبغي إعلام الحركة قبل تنفيذها.

وأدان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الضربات الجوية الأمريكية في كابول، قائلا إنه من غير القانوني شن "هجمات تعسفية" في دول أخرى، بحسب ما نقلت عنه شبكة CGTN، الصينية صباح اليوم الإثنين.

وقال مجاهد للشبكة في بيان مكتوب، رداً على سؤال حول الضربات الجوية الأمريكية: "نحن ندين مثل هذه الهجمات، لأنه من غير القانوني القيام بهجمات تعسفية في دول أخرى؛ إذا كان هناك أي تهديد محتمل، كان يجب إبلاغنا به، وليس هجومًا تعسفيًا أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وشنت القوات الجوية الأمريكية أمس السبت هجوما ضد "داعش" في كابول، وأسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيّين، وإصابة ثالث، ردا على تفجير انتحاري، وقع في مطار كابول الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية الإفصاح عما إذا كانت ستنفذ ضربات قادمة، على أهداف لتنظيم داعش في أفغانستان، لكنها وصفت العملية بأنها "مهمة واحدة"، وتركت الباب مفتوحًا أمام احتمال تنفيذ عدة ضربات،