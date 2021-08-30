عشرات الأفغان أمام سفارة برلين بطهران بحثا عن لجوء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، بات عشرات الأفغان ليلتهم أمام السفارة الألمانية في طهران، على أمل تنفيذ وعدٍ غير رسمي باللجوء.

مجموعة اللاجئين الأفغان الذين قدموا إلى إيران بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد، تجمعوا الليلة الماضية أمام السفارة الألمانية في طهران لغرض الحصول على تأشيرة دخول ومعالجة مسائل لجوئهم إلى هذا البلد الأوروبي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".



وأضافت الوكالة في تقرير لها للحديث عن عدد من اللاجئين الأفغان الذين قدموا بطريقة غير قانونية إلى إيران بسبب الظروف والمخاوف من حركة طالبان، إنه "نتيجة ما نشرته وسائل الإعلام الإلكترونية عن عزم السفارة الألمانية في طهران منح لجوء للاجئين الأفغان الهاربين من حركة طالبان، تجمع العشرات من الأفغان أمام سفارة برلين".

وتضم المجموعة العشرات بين نساء ورجال، ولم يلق تجمهرهم أمام السفارة الألمانية في طهران أي إجابة من المسؤولين في السفارة الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن بعض اللاجئين الأفغان، الذين ليس لهم أماكن سكن في طهران أو أحد من أقاربهم اضطروا إلى المبيت في الشارع العام، مقابل السفارة الألمانية.

الصد الإيراني

وكان اللواء "جلال ستاره" نائب قائد قوات حرس الحدود الإيراني، قال أمس الأحد، إن قوات بلاده تقوم بإعادة قرابة ألفين من اللاجئين الأفغان الهاربين من حركة طالبان.



وذكر المسؤول الإيراني، في تصريحات صحفية تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن "في المتوسط، يأتي 2000 شخص أفغاني إلى إيران كل يوم لدخول الحدود ونقوم بإرجاعهم".

وأضاف اللواء جلال ستاره إنه "لا توجد مشاكل خاصة على الحدود الشرقية مع أفغانستان، لكن يتجه عدد من المضطهدين في أفغانستان إلى الحدود الشرقية لدخول إيران، ونقوم بإعادتهم".

وأغلقت السلطات الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر المنافذ الحدودية مع أفغانستان، ومنعت دخول اللاجئين، فيما يقوم بعض الأفغان بدخول إيران بطريقة غير شرعية.



وبحسب آخر إحصائيات وزارة اللاجئين الأفغانية في فبراير من العام الماضي، يعيش 2.5 مليون أفغاني في إيران، ومن المتوقع أن تزداد موجة هجرة الأفغان بطرق "غير رسمية"، بسبب الأوضاع الأخيرة في هذا البلد.