ماكرون يشيد بدور دولة الإمارات في إعادة إعمار العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إعادة إعمار العراق، والتنسيق مع منظمة «اليونيسكو» لتحقيق تلك الغاية، قائلاً: «إن هذا الدعم خير دليل على وقوف المجتمع الدولي إلى جانب العراق».



وقال الرئيس الفرنسي في أثناء زيارته إلى مدينة الموصل، جنوبي العراق: «أنا هنا بعد بضعة أعوام من قيام داعش بتدمير المدينة، التي شهدت أعمال إعمار، بفضل اليونيسكو التي أحييها».

ونوه ماكرون بالتمويل الدولي لإعادة إعمار العراق، «خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لعبت دوراً مهماً في هذا الإطار، وهذا يبعث رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لم ينس العراق، وأننا نستمر في دعم هذا المشروع».

بدورها، رحبت منظمة الأمم للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، التي تشارك في مشروعات إعادة الإعمار منذ عام 2018، بزيارة ماكرون، وقالت: إنه بمساعدة دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وآخرين، ستنهض الموصل من تحت الأنقاض.

من جهتها، أشادت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة الموصل العراقية، وخصوصاً الجامع النوري وكنيسة الساعة، شاكرة الدعم الفرنسي الثابت للتراث العالمي.

وقالت في تغريدة على «تويتر»: «نتقدم بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية على دعمها الثابت والمتواصل للتراث الثقافي العالمي، والتي توجت بالزيارة التاريخية إلى الجامع النوري وكنيسة الساعة، ضمن مشروع (إحياء روح الموصل) المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع منظمة اليونيسكو».