شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة الحكومة لدعم قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالى الحالى 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022) ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2,6% متوقع عام 20/2021.
- زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3,5 مليار دولار.
- زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%.
- استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
- قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022.
- من المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية.
- من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6% في عام الخطة.
- تصل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي في حدود 11,5% في عام الخطة.