شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة الحكومة لدعم قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالى الحالى 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022) ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: