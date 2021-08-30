مقتل 11 شخصاً على الأقل بحادث اصطدام قاربين في بيرو

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

قتل 11 شخصا على الأقل إثر اصطدام قاربين في نهر بمنطقة الأمازون في بيرو أمس الأحد.



وقالت سلطات الحماية المدنية في بيرو إنه وفقا للمعلومات الأولية فقد أصيب ستة أشخاص أيضا وفقد عدد آخر لم يتحدد حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "أندينا" عن مسؤولين قولهم إن تسعة أشخاص في عداد المفقودين، فيما ذكرت قناة "تي في بيرو نوتيسياس" الإخبارية أن عدد الأشخاص المفقودين يصل إلى 37.

وقالت البحرية البيروفية إن موظفي هيئة ميناء يوريماجواس أنقذوا 60 شخصا وانتشلوا 11 جثة في أعقاب الاصطدام بين القاربين، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا.