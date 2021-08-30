قمع الأقليات بإيران.. كردية تقدم على الانتحار عقب اعتقالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، أن مراهقة كردية أقدمت على الانتحار غربي البلاد عقب احتجازها من قبل مليشيا الحرس الثوري.

ووفق موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض فإن فتاة مراهقة من أبناء القومية الكردية، أقدمت على الانتحار في مدينة جوانرود بمحافظة كرمنشاه الكردية، عقب احتجازها من الحرس الثوري.



ونقل الموقع عن منظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية في إيران أن "فتاة مراهقة من مدينة جوانرود احتجزتها قوات استخبارات الحرس الثوري، قامت بمحاولة الانتحار عبر شنق نفسها بعد إطلاق سراحها".

وقالت المنظمة إن "تارا أحمدي مع فتاتين أخريين، سونيا كريمي وبريا فتحي، تم توقيفهن الثلاثاء الماضي لأسباب مجهولة، وتم الإفراج عنهن بعد يوم من اعتقالهن غير القانوني".





ونقلت المنظمة عن مصدر وصفته بالمطلع تأكيد ما حدث، وقال إن "تارا أحمدي بعد الإفراج عنها وعودتها إلى المنزل، شنقت نفسها وهي الآن في وحدة العناية المركزة بمستشفى في جوانرود وحالتها خطيرة".

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.