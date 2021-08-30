ثاني حادث سرقة "لقاحات كورونا" في طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما تعاني إيران من قلة لقاحات فيروس كورونا الذي يتفشى بشكل سريع، كشفت سلطات الأمن في طهران عن حصول حالتي سرقة للقاحات.

وقال قائد قوات شرطة طهران، حسين رحيمي، مساء الأحد، في تصريحات تلفزيونية تابعتها مراسلة ”الخليج 365”، إن "هذه هي الحالة الثانية لسرقة اللقاحات التي يتم تسجيلها في طهران"، دون توضيح للحالة الأولى.



وأشار إلى أن "الحالة الثانية لسرقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وقعت مساء السبت في طهران".



وأوضح أن "حافلة كانت من المفترض أن تنقل اللقاحات من مستودع وزارة الصحة إلى مركز التطعيم في طهران تعرضت للسرقة، وأنها لم تكن سيارة تابعة لوزارة الصحة بل كانت مستأجرة".

ولفت إلى أن "ثلاثة من اللصوص هاجموا السيارة مساء السبت وسرقوا شحنة من اللقاحات ولاذوا بالفرار"، من دون أن يكشف عن نوعية اللقاح المسروق.

بدوره، اعترف كيانوش جهانبور، المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء والمدير العام للعلاقات العامة بوزارة الصحة، سرقة شحنتي لقاح من وزارة الصحة.

وفي سياق آخر، قالت مواقع إخبارية رسمية في إيران، إن في الشهر الماضي حدثت عملية لسرقة عدد من اللقاحات في طهران لم تكشف عنها السلطات.

وتعاني إيران من نقص حاد في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فيما تواجه البلاد الموجة الخامسة لهذا الفيروس منذ يوليو/تموز الماضي.