وسائل إعلام: 4 جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الإيرانية طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الأحد، بسماع إطلاق نار في أحد أحياء العاصمة طهران أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.



وقال قائد المنطقة الثالثة في شرطة طهران، العقيد علي شاملو، في حديث للتلفزيون الإيراني، إن "إطلاق نار استهدف محلا لبيع الملابس في حي نظام آباد وسط طهران".

وأضاف العقيد شاملو، خلال حديثه وفقا للعين أن "أربعة أشخاص من المارة أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار"، لافتاً إلى أن القوات الأمنية اعتقلت أحد مطلقي النار وبحوزته 3 من أسلحة الصيد وعدد من الأسلحة البيضاء.

وشرح القائد الأمني في طهران قائلاً إن "شخصاً قام مساء الأحد بإطلاق نار على وحدة تجارية لبيع الملابس وأصاب 4 من المارة في حي نظام آباد".

وأضاف: "في التحقيق تبين أن 3 أشخاص من الأشرار بالمنطقة توجهوا إلى ذلك المكان بعد خلاف مع مدير وحدة تجارية، وأثناء تدمير محله، أصيب 4 مواطنين باستخدام سلاح صيد غير مرخص، وفروا من المكان وجرى اعتقال شخص واحد".

وتابع: "يجري التعرف على باقي الجناة بالتنسيق مع السلطات القضائية".