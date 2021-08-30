مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش الارهابي وأسر ثالث شرقي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السطات العراقية، الأحد، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي وتوقيف آخر بمحافظة دالي (شرق).



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي.

وأوضحت أنه "أشرف على العملية التي قتل فيها اثنان من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كل من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق".

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.